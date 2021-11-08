Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 6 ноября, в Томске прошел матч 21 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 в рамках которого «Томь» принимала воронежский «Факел», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече был открыт уже на четвертой минуте. Ворота хозяев поля поразил Хызыр Аппаев. На 35 минуте гости укрепили преимущество. Максим Максимов пробил точно в нижний угол.

Хозяева начали отыгрываться во втором тайме. На 58 минуте Илья Кубышкин сократил разрыв в счете, а на 87 Илья Ставпец успешно реализовал пенальти, сравняв счет.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам 21 тура томская команда находится на 12 строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Следующий матч «Томь» проведет на домашнем поле 13 ноября, где встретится с московским «Велесом».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: