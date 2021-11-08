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Томичей приглашают на психологические тренинги в «Открытый университет» ТГУ

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«Открытый университет» ТГУ объявил набор слушателей в группу психологических тренингов «Второе дыхание». В рамках занятий томичам расскажут, откуда берется неуверенность в себе, обида, гнев, конфликты, а также помогут разобраться, что такое отношения.

Как уточняют организаторы, занятия, рассчитанные на слушателей от 30 до 50 лет, будут проходить в рамках программы «Здоровее будем!». Курс предполагает проведение 10 онлайн-встреч на платформе Zoom. Занятия будут проходить три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам с 18.00 до 19.15.

В сообщении отмечается, что курс имеет выраженный практикоориентированный характер и предполагает активное вовлечение в работу группы. Поэтому для участия в тренингах необходимы камера и микрофон.

Заявки на участие принимаются по адресу opentsu@mail.tsu.ru. В письме необходимо указать ФИО полностью, год рождения, род занятий и профессию, контактный телефон, рабочий адрес электронной почты.

Все занятия в «Открытом университете» бесплатные. С подробной программой курса можно ознакомиться здесь.

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