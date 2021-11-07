Оперативный ремонт и замена радиаторов отопления перед зимой – скоро будет поздно!

7 ноября 2021 / На правах рекламы

Протекающая или холодная батарея в тёплое время года не вызывает особой паники у владельцев помещений. А вот если радиатор выходит из строя во время сильных морозов, тут поневоле приходится задать себе вопрос — почему я вовремя не побеспокоился о профилактике и ремонте тепловых приборов? А пока ты задаёшься подобными вопросами, комната быстро охлаждается, а система отопления начинает надрывно работать во внештатном режиме.

Надо просто раз и навсегда принять одну верную аксиому — проверка и ремонт батарей отопления перед зимним периодом являете необходимой операцией. К слову, даже в советские времена такая процедура проводилась регулярно. Особенно актуальны такие проверки в домах с центральным отоплением. Аварийный выход из строя тепловых модулей в таких зданиях чреват пагубными последствиями не только для вас, но и для ваших соседей. Даже отключение от центральной системы потребует немало хлопот, включая неизбежные согласования и договорённости.

Работа с автономными отопительными комплексами также может быть отличаться трудоёмкими операциями, связанными со сливом теплоносителя и опрессовкой отопительного контура. Поэтому никогда не стоит надеяться на случай и авось — нужно просто до наступления холодов пригласить мастера и довериться опыту знающего специалиста.

Когда необходим ремонт радиаторов отопления

Имеют место видимые протечки или подтёки в районе соединений. Одна или несколько секций остаются холодными или недостаточно нагреваются. Вышла из строя запорная арматура. Разболтались или пришли в негодность подвесные кронштейны. Модель радиатора морально и физически устарела.

Иногда достаточно промыть батареи, чтобы они снова стали хорошо выполнять свои функции. В определенных ситуациях можно обойтись заменой входного и выходного вентиля. В большинстве случаев приходится отключать радиатора от системы с последующим демонтажём. Подобные операции требуют наличия соответствующего опыта и специального инструментария.

Каждая модель радиатора имеет свой рабочий ресурс, определяемый максимально возможным сроком эксплуатации. Если в вашей квартире стоят старые батареи, стоит задуматься о том, что новые технологии и материалы позволяют создавать более энергоэффективные тепловые приборы. Недостаточный прогрев помещения всегда чреват различными негативными последствиями, начиная от повышенных рисков простудных заболеваний и заканчивая «цветением» настенного декора. Поэтому если вы постоянно испытываете дискомфорт от плохо работающей системы отопления, только замена радиаторов решит эту часто встречающуюся проблему.

Остаётся последний вопрос — кому можно доверить такие сложные ответственные задания? Конечно же, только сервисным предприятиям, имеющим многолетний опыт работы в этой области. Компания Аква Профит более 10 лет занимается ремонтом и заменой радиаторов отопления на профессиональной основе. Интересы заказчиков защищены документальными гарантиями. А предлагаемые лояльные расценки выгодно выделяют этот сервис из более дорогостоящей конкурентной среды. После вашего звонка диспетчеру мастера уже на следующий день готовы провести аккуратный демонтаж старых батарей с установкой грамотно подобранных новых моделей. По необходимости мастера способны оперативно добавить секции в эксплуатируемые батареи либо заменить старые трубы отопления на новые с применением сварочных работ.

Вовремя заменив радиаторы отопления, вы будете защищены от любых неприятных неожиданностей, способных нарушить комфорт быта и нанести ущерб предметам интерьера. В этом случае все затраты на ремонтные работы компенсируются продолжительным сроком службы и эффективной работой обновлённой отопительной системы. Обратите внимание, что перед началом отопительного сезона рекомендуется выполнить осмотр пластиковых окон на предмет нарушения герметичности, чтобы исключить риски сквозняков и промерзания оконных проемов.

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