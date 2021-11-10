Власти Томска планируют утвердить дизайн-код города и ввести его в течение 5 лет

10 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Проект дизайн-кода Томска прошел процедуры общественных обсуждений и сейчас находится на доработке. Предполагается, что документ будет принят в феврале 2022 года. Об этом на прошедшей в РИА Томск пресс-конференции рассказали заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров и и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

В рамках подготовки дизайн-кода его разработчики встречались с дизайнерами, представителями предпринимательского сообщества и архитекторами, в том числе и из Центра развития городской среды. Последние внесли большое количество важных предложений, для интеграции которых, отчасти, и необходимо доработать проект.

«Сам проект мы предполагали утвердить в декабре, внести изменения в правила благоустройства на очередной Думе города Томска. Сейчас к нам поступили серьезные предложения о внесении изменений в разработанный проект, и я думаю, мы в ближайшее время его доработаем — это [замечания] от Центра развития городской среды — мы доработаем и, возможно, повторно выставим на общественное обсуждение. После этого, в феврале 2022 года решением думы мы их утвердим. Я думаю, это крайний будет срок», - отметил Алексей Макаров.

В соответствии с документом, Томск предполагается поделить на 2 категории: историческая часть, которая включена в проекты зон охраны, и остальные районы.

«В исторической части предусмотрены более жесткие требования к размещению рекламных конструкций, к их видам и типам. Кроме того, дизайн-кодом предлагается установить отдельные требования к конкретным зданиям, то есть разбить их по морфотипам, которые характерны для Томска: для деревянной застройки, нежилой, жилых зданий, многоквартирников, торговых центров», – рассказал Сергей Чиков.

Кроме того, в исторической части предполагается использование определенных колористических решений — на фасадах здесь должны использоваться классические выдержанные цвета. Особое внимание в дизайн-коде уделено деревянным домам.

«У нас сегодня дизайн-кодом предусмотрено только размещение объемных букв без подосновы — никаких световых коробов, баннеров, - отмечает Сергей Чиков. – У нас уже есть сегодня достаточно примеры удачной реализации и размещения рекламных вырезок и конструкций на объектах деревянного зодчества — на Кирова, 27 и в доме на Гоголя-Фрунзе. Именно на эти объекты мы будем ориентироваться».

В свою очередь, Алексей Макаров отметил, что элементы будущего дизайн-кода уже реализуются в выдаваемых с марта 2021 года паспортах фасадов.

«Люди, которые приходят за их оформлением (в основном многоквартирных домов и нежилых зданий) уже изъявляли желание изготовить эти паспорта в соответствии с дизайн-кодом. Порядка 100 паспортов фасадов мы делаем в год примерно, и большая часть того, что у нас есть сегодня, это учитывает», – рассказал Алексей Макаров.

Он также добавил, что при внедрении дизайн-кода будет действовать пятилетний переходный период. Предполагается, что в это время представители бизнес-сообщества смогут выделить необходимые средства и привести здания в соответствие с документом, определяющим облик города.

«Плюс было предложение от бизнес-сообщества — как-то субсидировать предпринимателей, чтобы они могли плавно перейти к новому дизайн-коду. К сожалению, бюджет Томска пока не предусматривает таких субсидий», - добавил Алексей Макаров.

По его словам, на сегодняшний день ответственность за несоблюдение дизайн-кода пока не определена.

«В течение пяти лет мы не хотим применять санкции к предпринимателям для того, чтобы они могли плавно к этому перейти. В дальнейшем мы будем рассматривать вопрос после пятилетнего срока. Начнем мы с предписаний, а не штрафных санкций, а дальше уже будет видно», - заключил Алексей Макаров.

«Мы общались с предпринимателями, которые занимаются изготовлением рекламных конструкций. У них есть пожелание, чтобы появилось что-то объясняющее правила дизайн-кода. Мы со своей стороны, решили сделать буклеты соответствующие. Сам дизайн-код достаточно большой. Мы можем по основным вопросам сделать ответы и представить наиболее актуальные изображения. То есть, каким образом будет выглядеть реклама, что необходимо учитывать, в каких местах может быть рекламная конструкция. Их распространить именно среди той аудитории, которая будет являться целевой. Одни — для изготовителей рекламных конструкций. Другие — для жителей многоквартирных домов. В рамках подготовки брошюр и справочной информации мы планируем провести [просветительскую] работу, – отмечает Сергей Чиков. – Мы встречались и с предпринимателями и архитекторами — люди готовы. Все, кто принял участие в слушания и кто в индивидуальных порядках паспорта фасадов делали или просто обращался. Все хотят привести Томск в порядок, чтобы было красиво».

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