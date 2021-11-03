Члена одного из селхозкооперативов Томской области подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей
Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении члена сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива, подозреваемого в крупном мошенничестве. Основанием для возбуждения дела стали материалы УФСБ.
Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, с декабря 2019 года по июль 2020 года фигурант предоставил Департаменту по социально-экономическому развитию села ложные сведения о понесенных организацией расходах на приобретение оборудование. На основание этих документов на счет компании, якобы доставляющей оборудование и также подконтрольной подозреваемому, были перечислены 5 млн рублей. Деньги поступили в рамках грантов из областного бюджета.
Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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