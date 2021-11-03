Томичи могут посмотреть фильм о проекте «Наставник»

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2021 // Фото: vk.com/nastavnik_film

Томичи могут посмотреть фильм томского режиссера Василия Золотова «Наставник», созданный совместно с Благотворительным фондом «Меркурия». Прежде зрители могли его увидеть только на закрытых показах.

Фильм рассказывает историю о подростке, попавшем в детский дом после утраты родителей. Там он знакомится с волонтером, который становится для него другом и наставником. В основу картины легла вымышленная история на основе судеб настоящих детей.

«Главной задачей фонда мы видим социализацию детей, находящихся в приютах, интернатах и детских домах. Создавая фильм, мы стремились рассказать людям о возможности участия в проекте „Наставник“. За годы работы накопились истории, когда жизнь ребенка очень сильно изменилась или сильно изменился сам ребенок благодаря общению с наставником. Я сам тоже был наставником и знаю, что это помогает детям заново поверить „миру взрослых“. Цель нашего проекта „Наставник“ в том, чтобы подросток смог найти поддержку в индивидуальном дружеском общении с волонтером-наставником. Мы хотим, чтобы наставник был у каждого ребенка, который в нем нуждается. Фильм покажет одну такую историю», — отмечает глава благотворительного фонд «Меркурий» Станислав Сова.

Съемки проходили в 2018 году на различных локациях. На создание ленты ушло больше полугода. Для режиссера Василия Золотова это был первый опыт работы над фильмом. Роль наставника сыграл актер Томского театра Драмы Владислав Хрусталев, роль мальчика — Егор Преднекс.

Премьера фильма состоялась в июле 2018 года. На данный момент в активе картины участие уже в 14 фестивалях разных стран Европы и СНГ, среди которых «Золотой Витязь», «Отцы и дети», «Киносвет» «AniFestROZAFA» и другие. В трех кинофестивалях картина стала лауреатом различных номинаций. Фильм получил прокатное удостоверение и является частью культурного наследия Российской Федерации.

Посмотреть фильм можно по ссылке. Больше информации о картине — в группе ВКонтакте.

Проект «Наставник» Томского благотворительного фонда «Меркурия» работает с 2016 года. Его главная задача — найти старшего друга, по-настоящему значимого взрослого для ребенка из детского дома. Стать участниками проекта «Наставники» томского благотворительного фонда «Меркурия» могут подростки от 12 и взрослые от 24 лет. Все наставники проходят обязательное обучение, тренинги и проверки в интересах безопасности детей. В настоящее время в фонде «Меркурия» 110 наставников. Фонд работает с 11-ю детскими учреждениями в регионе. Так, наставники есть в Асине, в Бакчаре, в Колпашеве, селе Чердаты и Зырянском районе.

Узнать больше о проекте можно на сайте благотворительного фонда «Меркурия».

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