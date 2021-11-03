Красноярская ярмарка книжной культуры стартует в офлайн-формате

3 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 3 ноября, стартует Красноярская ярмарка книжной культуры. В этом году она проходит в офлайн-формате и включает 300 мероприятий, большую выставочную и параллельную программы, а также три стендовых полигона, где можно будет купить последние книжные новинки по издательским ценам.

«Организаторы книжного фестиваля всегда стремились выбирать социально важную тему для культурной программы. Название пятнадцатой по счету ярмарки звучит так: «Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе», — отмечают организаторы.

С 3 по 7 ноября гостей ярмарки ждут интеллектуальная, детско-подростковая, выставочная и профессиональная программы, а также кинопрограмма и программа «Мода».

Участников интеллектуальной программы ждет дискуссия о существовании «женской» и «мужской» литературы, гендерных изменениях на рынке труда, кризисе "мужественности" и "женственности" и необходимости новых феминитивов в русском языке. В дискуссии об изменении гендерного баланса на рынке труда примет участие политолог и публицист Екатерина Шульман, филолог и антрополог Светлана Адоньева и историк Галина Ульянова.

В рамках интеллектуальной программы КрЯКК 2021 томское издательство «Макушин Медиа» презентует книгу «Городское путешествие. Томск». Команда проекта расскажет о том, как появилась его идея, а также о том, как писать о краеведении без нафталина, искать средства на реализацию подобных идей и том, как книга была принята читателями.

Основным содержательным направлением детско-подростковой программы станет разговор о том, среди каких социальных стереотипов растут современные дети. Отдельной составляющей будет ежедневный лекторий для родителей, в рамках которого можно будет поговорить с ведущими социологами и психологами о современном родительстве.

Литературным хедлайнером выставки станет Марина Степнова. Она представит свой последний роман «Сад» — о том, как трудно быть свободным в несвободном мире. С презентациями новых книг также приедут Оксана Васякина («Рана»), Валерий Панюшкин («Девочка, которая выжила»), Яна Вагнер («Кто не спрятался») и другие.

В этом году в рамках КРяКК впервые будет запущена полноценная кинопрограмма под собственным подзаголовком «Молодые взрослые».

«Мы покажем и обсудим фильмы, связанные с изменениями женских и мужских ролей в обществе. Красноярцев и гостей ярмарки ждет две ночи сериалов — показ „Чик“ и встречи с актерами сериала — Варварой Шмыковой и Михаилом Тройником, встреча с Наринэ Абгарян и показ первых двух серий сериала „Манюня“. Также в программе показ „Петровых в гриппе“ и беседа с Алексеем Сальниковым, премьера „Медеи“ Александра Зельдовича и беседа с Тимуром Бекмамбетовым, фильмы Франсуа Озона, Селин Сьямма, Киры Коваленко, Кирилла Серебренникова, Карена Шахназарова, Оксаны Бычковой, встречи с режиссерами этих картин и ведущими кинокритиками», — рассказал куратор кинопрограммы Сергей Сдобнов.

В фокусе выставочной программы магистральная тема ярмарки: социальные роли и стереотипы, как они влияют на представления о мужественности и женственности, как через их призму современное общество смотрит на моду, предметы ювелирного искусства и практики рукоделия. Во время ярмарки в Красноярске пройдет проект кураторской команды «9 марта» — международная выставка современных украшений «Двойная сплошная» о политических, географических и культурных границах.

Еще одним выставочным проектом в 2021 году станет интерактивная выставка-исследование, посвященная свитеру — универсальному предмету гардероба, существующему поверх гендерных границ и возрастных условностей.

В продолжение проекта «Раз/архивация», премьера которого состоялась на КРЯКК в 2019 году, будет представлена коллекция одежды, созданная из полотен, сплетенных в Москве и Красноярске в преддверии выставки.

Программа «Мода» в этом году предлагает набор лекций, воркшопов, круглых столов, а также проводит ставший традиционным в Красноярске конкурс молодых дизайнеров «Дресс-код: Сибирь», который ориентируется на магистральные сюжеты ярмарки и одновременно продолжает уделять особое внимание вопросу о локальном и глобальном, традиционным практикам и инновационным подходам в своем стремлении выделить своего рода Сибирский модный код.

В рамках Профессиональной программы КРЯКК состоится разговор о том, как в современной глобальной социальной повестке рассматривается тема неравенства. Каковы место и роль библиотек и музеев по отношению к разным видам и формам современного неравенства: социального, экономического, цифрового, культурного, гендерного, образовательного, правового, средового, языкового и прочих его видов.

Посмотреть детальную программу по каждому из направлений, а также понять, книги каких издательств можно купить в трех стендовых павильонах ярмарки, можно на сайте Красноярской ярмарки книжной культуры — kryakk.ru.com.

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