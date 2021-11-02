Разработку томских политехников применили для защиты врачей от COVID-19 в Мексике

Средство для защиты медперсонала от COVID-19, созданное на основе разработки ученых Томского политеха, успешно прошло испытание в госпитале мексиканской Тихуаны. В добровольных исследованиях приняли участие 232 врача и медицинских работника больницы, взаимодействующие с больными коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза.

Международный коллектив ученых, в который входят химики ТПУ, предложил использовать средство на основе наночастиц серебра для защиты медработников от COVID-19. Среди тех, кто пользовался средством, доля заболевших и перенесших заболевание в легкой форме составила всего 1,8 %. Среди тех, кто не пользовался, — 28,2 %. Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. Также средство прошло ряд дополнительных испытаний в сертифицированной лаборатории в Испании.

«В наш международный коллектив входят как университетские ученые — из Томского политехнического университета и Национального автономного университета Мексики (UNAM), ряда других институтов Мексики и Испании, — так и разработчики из научно-производственных частных компаний «Вектор-Вита» из Новосибирска и Bionag из Мексики. Мы исследуем препараты на основе наночастиц серебра в течение последних 20 лет и активно внедряем их как в России, так и за границей. Нами был разработан базовый препарат под названием «Арговит», его производство налажено в Новосибирске», — говорит профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Алексей Пестряков.

Тестируемые препарат представляет собой концентрат, содержащий наночастицы серебра размером не более 35 нанометров, окруженные оболочкой из поливинипирролидона или желатина. Его можно разбавлять, создавать на его основе гели, мази, спреи, жидкие средства.

«У нас получен целый набор патентов на саму формулу, технологию получения, использование при ряде болезней. Так сложилось, что у нашего коллектива тесные связи с мексиканским научным и медицинским сообществом. Поэтому ряд исследований проводится там. В этой стране препарат на основе «Арговита» успешно применяется, например, для профилактики и лечения синдрома диабетической стопы и ряда других болезней человека и сельскохозяйственных животных (мастит коров, чумка собак, синдром белых пятен креветок и др.). В России есть форма препарата, сертифицированная как профилактическое средство для обработки полости рта. Так как препарат уже показал свою высокую эффективность в борьбе с бактериями и вирусами, с началом пандемии COVID-19 мы предположили, что он может быть эффективен и здесь», — поясняет профессор.

Тестирование препарата в Тихуане проходило в течение девяти недель весной 2020 года и включало две группы медработников. Участники одной из них - 114 человек - дважды в день полоскали нос и горло раствором с наночастицами серебра. Во второй группе 117 человек этого не делали. Обе группы при этом использовали стандартные для ковидного госпиталя средства индивидуальной защиты — маски, защитные костюмы и так далее.

«В итоге в первой группе было подтверждено всего два случая заражения, заболевшие переболели в легкой форме. В контрольной группе, включавшей медицинский персонал больницы, не использовавший раствор «Арговита», из 117 человек заболели COVID-19 33 работника, то есть 28,2 %, — говорит Алексей Пестряков. — Для публикации исследований в журнале мы провели ряд дополнительных исследований in vitro (в пробирке — ред.) в Испании. К сожалению, публикация результатов заняла почти год. Это реальность, с которой сталкиваются все исследователи лекарственных препаратов, несмотря на остроту вопроса».

По словам специалиста, в Мексике сейчас идет процесс регистрации препарата для использования в профилактических целях от COVID-19. По словам Алексея Пестрякова, этим летом разработка проходила тестирование на базе медицинского института Северо-Кавказской государственной академии в Черкесске. В нем принимали участие 92 пациента с COVID-19 в легкой и среднетяжелой форме.

«Они все проходили стандартную терапию для этого заболевания, но дополнительно в схему лечения были включены ингаляции с нашим препаратом дважды в сутки. Полученные данные свидетельствовали о повышении эффективности терапии при включении препарата наносеребра в комплексные схемы лечения COVID-19, по крайней мере при легких и незапущенных формах заболевания. Сроки лечения сокращались в среднем на четыре дня», — добавляет Алексей Пестряков.

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