18+
18+

«Томь» на выезде проиграла калининградской «Балтике» со счетом 4:0

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Томь матч Балтика счет томский футбол «Томь» на выезде проиграла калининградской «Балтике» со счетом 4:0

Накануне, 31 октября, в Калининграде прошел матч 20-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022 в рамках которого местный ФК «Балтика» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет на 12 минуте матча. Артем Мещанинов точно пробил с 30 метров и поразил ворота «Томи». На 57 минуте еще один успешный дальний удар по воротам гостей увеличил отрыв хозяев поля. Через 3 минуты Иван Остойич после подачи со штрафного головой отправил мяч в ворота «Томи». точку в матче поставил удар Владислава Лазарева — он пробил метров с двадцати и мяч рикошетом от защитника залетел в ворота.

В итоге матч закончился со счетом 4:0. По итогам 20 туров томская команда находится на 12 строке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 6 ноября на домашнем поле, где встретится с воронежским «Факелом».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томич лишился более полумиллиона рублей, помогая «полицейским» поймать мошенников

4 октября 2021
Томские новости

В Томской области вводятся дополнительные ограничения

28 октября 2021
Томские новости

Томичка победила на первенстве России по самбо среди юниоров

20 октября 2021
Томские новости

Звезда «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале

4 октября 2021
Томские новости

В Томске из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения на ул. Красноармейской

29 октября 2021
Томские новости

В Томске меняла обманул 11 человек на 42 млн рублей

28 октября 2021
Томские новости

Книги томских писателей выйдут в аудиоформате

5 октября 2021
Томские новости

Велосипедист получил травмы после столкновение с иномаркой в Томске

15 октября 2021
Томские новости

В Томске состоялась всероссийская научно-практическая конференция по развитию производства биопрепаратов «Иммунбиотех-2021»

18 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle