«Томь» на выезде проиграла калининградской «Балтике» со счетом 4:0

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 31 октября, в Калининграде прошел матч 20-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022 в рамках которого местный ФК «Балтика» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет на 12 минуте матча. Артем Мещанинов точно пробил с 30 метров и поразил ворота «Томи». На 57 минуте еще один успешный дальний удар по воротам гостей увеличил отрыв хозяев поля. Через 3 минуты Иван Остойич после подачи со штрафного головой отправил мяч в ворота «Томи». точку в матче поставил удар Владислава Лазарева — он пробил метров с двадцати и мяч рикошетом от защитника залетел в ворота.

В итоге матч закончился со счетом 4:0. По итогам 20 туров томская команда находится на 12 строке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 6 ноября на домашнем поле, где встретится с воронежским «Факелом».

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