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Часть жителей Ленинского района Томска на весь день осталась без воды

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Сегодня, 1 ноября, в Томске отключили воду в ряде домов Ленинского района, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение подачи ресурса связано с работами по переврезке новой водопроводной полиэтиленовой линии диаметром 225 мм. На время их проведения, с 9.00 понедельника, 1 ноября, до 1.00 вторника, 2 ноября, безо воды остались дома, расположенные по адресам:

В это же время без будет ограничено холодное водоснабжение в водопроводных колонках по адресам:

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