Еще три человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 244 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 47 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 47 945 случаев заболевания коронавирусом. 38 312 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,4.

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