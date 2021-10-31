Более 100 кур и 19 поросят задохнулись при пожаре в томском селе

31 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне, 30 октября, селе Зоркальцево Томского района произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.24. Ликвидировать его удалось к 15.21. В результате обгорели стены стайки, сгорела крыша, обгорел навес стайки. Площадь пожара составила 160 кв. метров.

В результате произошедшего также задохнулись 12 кур и 19 поросят.

На месте работали 3 единицы техники и 13 человек.

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