Завтра томичей ждет снег и сильный ветер

30 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра днем, 31 октября, и ночью 1 ноября в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Ветер, местами порывы 17-22 м/с. Похолодание, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧП из-за аварий на объектах ЖКХ и энергокомплекса, а также возможно падение слабозакрепленных конструкций, ДТП и пожары в жилом секторе.

Также жителям напоминают о необходимости соблюдения мер личной и пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

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