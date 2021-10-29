«Газпром» продолжит финансировать ФК «Томь» — губернатор

29 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

«Газпром» продолжит оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Томь», выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию региона.

«Мы договорились с Алексеем Борисовичем Миллером и о поддержке социальных проектов. Как президент футбольного клуба „Томь“, могу порадовать команду и болельщиков: „Газпром“ продолжит поддержку „Томи“. Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда», — отметил Сергей Жвачкин пятницу по итогам рабочей встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Объем финансирования не уточняется. В начале 2020 года «Газпром» выделял «Томи» 660 млн рублей, из которых 360 млн рублей пошло на финансирование текущей деятельности, еще 300 млн рублей — на погашение долгов.

Стороны на встрече также обсудили развитие газификации региона и вопросы поставки «Газпрому» импортозамещающего оборудования томскими предприятиями.

ФК «Томь» испытывал финансовые трудности с 2016 года после ухода одного из спонсоров — компании «Роснефть». Тогда задолженность клуба составляла 600 млн рублей. Финансирование «Томи» полностью легло на другого спонсора — «Газпром нефть». На протяжении нескольких лет компания выделяла многомиллионные транши для продолжения деятельности клуба.

После 19 туров «Томь» занимает 12 строчку таблицы ФНЛ с 25 очками.

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