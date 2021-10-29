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Более 230 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 47 452 случаев заболевания коронавирусом. 38 213 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,13.

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