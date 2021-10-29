Томские предприниматели разбирались в маркетинговых инструментах для продвижения высокотехнологичной продукции

29 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Практикующие маркетологи, в том числе и международные специалисты, выступили перед представителями томского бизнеса. Они рассказали участникам конференции «Маркетинг для выхода на рынки 2035» о том, как и на основании чего будут формироваться потребительские тренды покупателя в 2035 году; как управлять проектами по методике agile; предоставили обзор работающих площадок для продвижения, в том числе и на европейском рынке, продемонстрировали силу оцифрованных данных при выборе стратегии продвижения и многое другое.

«95% времени человек действует на автопилоте, что следует учитывать в продвижении товаров и услуг. Сохранение энергии. Получение удовольствия. Избегание боли. Три нейрофизиологических „кита“ мотивации выбора» — Евгений Симбирский, директор по маркетингу в фармацевтическом бизнесе (г. Москва).

«При выходе на рынок Германии — прежде всего наймите юриста, а уже потом маркетолога. Проверяйте каждый шаг на логику, целесообразность и легальность», — отметила Инга Ламуру (Inga Lamouroux), руководитель маркетинга одного из ведущих агентств по интернет-маркетингу в Германии, автор блога MARKETINGА.

Конференция прошла при поддержке Центра инновационного развития Томской области. Для получения записи конференции — отправьте заявку на em_lisitcina@mail.ru.

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