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Водителя, который перевозил на санях молодого человека, запускавшего фейерверки, оштрафовали в Томске

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Томские полицейские привлекли к административной ответственности молодого человека, перевозившего пассажира вне кабины.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, ранее в соцсетях была опубликована видеозапись. На ней видно, как в темное время суток по ул. Балтийской передвигался автомобиля Лада 2114, с прицепленными санями, в которых сидел молодой человек, запускающий фейерверки.

По данному факту была проведена проверка. В результате на водителя был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Молодого человека оштрафовали на 1 000 рублей.

Также, полицейские провели профилактическую беседу с молодыми людьми о недопустимости нарушения Правил дорожного движения и подобного поведения на дороге.

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