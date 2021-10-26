Водителя, который перевозил на санях молодого человека, запускавшего фейерверки, оштрафовали в Томске

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские привлекли к административной ответственности молодого человека, перевозившего пассажира вне кабины.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, ранее в соцсетях была опубликована видеозапись. На ней видно, как в темное время суток по ул. Балтийской передвигался автомобиля Лада 2114, с прицепленными санями, в которых сидел молодой человек, запускающий фейерверки.

По данному факту была проведена проверка. В результате на водителя был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Молодого человека оштрафовали на 1 000 рублей.

Также, полицейские провели профилактическую беседу с молодыми людьми о недопустимости нарушения Правил дорожного движения и подобного поведения на дороге.

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