18+
18+

В Томске меняла обманул 11 человек на 42 млн рублей

Криминал, Томские новости, криминал обмен денег мошенники В Томске меняла обманул 11 человек на 42 млн рублей

В Томске задержали недобросовестного менялу, жертвой которого стали 11 местных жителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемый — 27-летний местный житель — с ноября 2020 по май 2021 года предлагал обменять валюту по выгодному курсу. Молодой человек убеждал томичей передавать ему деньги крупными суммами, но своих обязательств не исполнял.

Причинённый злоумышленником ущерб составил более 42 млн рублей.

По данному факту возбуждено 11 уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», которые объединены в одно производство.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Один из корпусов Томского политеха эвакуировали из-за утечки брома

21 октября 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут сильный ветер и гололед

24 октября 2021
Томские новости

«Точка роста» экстремальных видов спорта

28 октября 2021
Томские новости

Менее 3% привитых жителей Томской области повторно заражаются коронавирусом

27 октября 2021
Томские новости

S7 в ноябре запускает рейсы из Иркутска в Таиланд для вакцинированных туристов

12 октября 2021
Томские новости

Во время ковидных каникул учреждения соцзащиты Томской области будут работать в обычном режиме

28 октября 2021
Томские новости

Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

25 октября 2021
Томские новости

Областные власти отказали гордуме Томска в увеличении мест для митингов, не требующих согласования

5 октября 2021
Томские новости

Томичей старшего возраста приглашают на бесплатные занятия английским языком

8 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle