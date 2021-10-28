В Томске меняла обманул 11 человек на 42 млн рублей

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томске задержали недобросовестного менялу, жертвой которого стали 11 местных жителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемый — 27-летний местный житель — с ноября 2020 по май 2021 года предлагал обменять валюту по выгодному курсу. Молодой человек убеждал томичей передавать ему деньги крупными суммами, но своих обязательств не исполнял.

Причинённый злоумышленником ущерб составил более 42 млн рублей.

По данному факту возбуждено 11 уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», которые объединены в одно производство.

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