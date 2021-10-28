В ТГУ организуют благотворительную акцию по сбору макулатуры

В эту пятницу, 29 октября, с 11.00 до 20.00 в главном корпусе Томского госуниверситета будет организован сбор макулатуры, сообщает эко-организация «Чистый университет» в своих социальных сетях.

Сбор также будет проводиться в 6 и 11 корпусах ТГУ по адресу А. Иванова, 48 и Ф. Лыткина, 28г соответственно. Здесь будут организованы специальные места, обозначенные распечаткой с котом и словами «Сбор макулатуры».

Любой желающий может принести ненужные брошюрки, газеты и журналы, которые не загрязнены пищевыми остатками и не имеют железных скоб.

Как сообщают организаторы мероприятия, часть от вырученных средств будет отдана на благотворительность для бездомных животных.

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