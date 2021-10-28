Томские ученые выведут восприимчивые к антибиотикам бактерии для выращивания коров, свиней и верблюдов

Ученые Томского государственного университета займутся исследованиями, нацеленными на решение проблемы обеспечения населения безопасными продуктами без микробов с резистентностью к антибиотикам. Работы будут проводиться в рамках гранта Минобрнауки совместно с ФИЦ «Биотехнологии РАН», МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН, а также фондом «Поддержка проектов в области образования».

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, бактерии, содержащиеся в кишечнике коров, свиней и других животных, получают устойчивость к антибактериальным препаратам из-за используемых в сельском хозяйстве антибиотиков. Те, в свою очередь, позволяют снизить заболеваемость животных и предотвращать их массовый падеж.

Выработавшие устойчивость к антибиотикам бактерии вместе с отходами жизнедеятельности попадают на поля, в почву и продукты, которые на ней выращиваются, а затем и в организм человека. По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольги Карначук, это опасно тем, что при заболевании и назначении пациенту антибактериального препарата лекарство просто не будет работать.

Чтобы обезопасить продукты ученым предстоит исследовать совокупность микроорганизмов кишечника коров, лошадей, свиней, кур и некоторых региональных животных — верблюдов, яков, бурятских лошадей и северных оленей. Проведя их высокопроизводительное секвенирование исследователи получат данные обо всех генах микробов, живущих в кишечнике скота, соберут их в геномы, идентифицируют виды и определят, какие из них могут быть использованы в новых биотехнологиях. После этого ученые выделят эти микроорганизмы, создадут из них сообщества и разработают методики их применения для решения стоящих перед сельским хозяйством задач.

Так, будут созданы консорциумы штаммов бактерий без устойчивости к антибиотикам, которые будут использоваться при выращивании мясных пород сельскохозяйственных животных. Учены изМГУ займутся разработкой состава заквасок для производства кисломолочных продуктов (кефира, кумыса, йогурта). Также будут сформированы сообщества микроорганизмов с высокой способностью к разложению органики.

В сообщении отмечается, что при проведении исследований будут привлекаться волонтеры для отбора проб фекалий, навоза, перегноя и кисломолочных продуктов от Сахалина до Калининграда. Планируется, что в этом процессе примут участие 9000 добровольцев. Организацией их работы — информированием о правилах отбора и пересылки образцов — будет заниматься один из партнёров ТГУ по проекту — фонд «Поддержка проектов в области образования».

Сейчас учёным крайне важно успеть собрать пробы перегноя по Томской области. Сделать это нужно до того, как установится снежный покров. Биологи ТГУ просят откликнуться жителей региона и внести свой вклад в исследования, важные для всех россиян. Люди, которые имеют возможность сдать перегной на исследования, могут написать на почту agriculture.tsu@gmail.com. Каждому волонтёру будут направлены инструкция для отбора проб, инструменты (контейнер, перчатки и прочее).

Волонтёры, помогающие учёным, пройдут краткий курс по биоинформатике. Их научат самостоятельно находить в информационной базе данных генетические последовательности микроорганизмов из тех образцов, в отборе которых они принимали непосредственное участие.

«Этот проект имеет большое значение как для российской науки, так и для российской сферы здравоохранения, — говорит Ольга Карначук. — Сейчас достаточно хорошо известен микробиом человека. Многие заболевания, в том числе сложные, например, нейродегенеративные, уже лечат трансплантацией консорциумов полезных бактерий. В отличие от человека, микробиом сельскохозяйственных животных пока мало изучен. Прикладные исследования, проводимые российскими учеными в рамках данного проекта, помогут решить большую фундаментальную проблему — наладить эффективное производство безопасных отечественных продуктов без содержания антибиотиков и за счёт этого улучшить здоровье нации».

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