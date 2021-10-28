Томские коммунальщики готовы к снегу и гололеду

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Техника томского Спецавтохозяйства готова к работе в зимнем режиме. На предприятии ждут своего часа 147 единиц техники для очистки от снега дорог и переходных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.

Для посыпки дорог и тротуаров «ТомскСАХ» подготовили почти 33 тыс. тонн противогололедных материалов и 214 тонн химреагента «Бионорд». Предполагается, что в этом году количество материалов увеличено, и этого объема должно хватить на всю зиму.

«По прогнозу уже в это воскресенье ожидается снегопад в Томске. Если прогнозируемая непогода наступит, мы в полном объеме выйдем на посыпку и расчистку дорог. Кроме того, мы находимся в постоянном дежурстве, и, в случае гололеда, оперативно посыпаем особо опасные участки — это спуски, мосты, путепроводы, остановки и перекрестки, затем дороги первой и второй категории», — сообщил руководитель предприятия Евгений Якуба.

По его словам, предприятию необходимы около 60 человек — водителей, уборщиков территории и механизаторов. При этом Спецавтохозяйство готово за свой счет обучать и переобучать специалистов. В сообщении также отмечается, что нехватка специалистов не скажется на качестве зимней уборке города.

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