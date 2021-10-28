В Новосибирске задержали двоих жителей Томской области с 2 кг синтетических наркотиков

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Полицейские задержали в Заельцовском районе Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств двух жителей Томской области в возрасте 27 и 33 лет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По версии полиции, мужчины являлись распространителями запрещённых веществ. Они забирали из тайников оптовые закладки наркотиков, которые затем фасовали на более мелкие партии и сооружали новые тайники для накропотребителей», — говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у одного из подозреваемых сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство — N-метилэфедрон массой около 2 кг.

Также в лесу в Чулымском районе Новосибирской области был изъят полимерный пакет с мефедроном массой около 1 кг, который предназначался для задержанных.

Таким образом, всего из незаконного оборота изъято около 3 килограммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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