Миллиардный проект томского межуниверситетского кампуса получил поддержку зампреда правительства РФ

27 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала томские инвестиционные проекты, которые на онлайн-совещании представил губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общий объем представляемых проектов составил 53,3 млрд рублей. Предполагается, что их реализация даст региону 12,3 млрд рублей налогов и позволит создать 758 новых рабочих мест.

Среди представленных губернатором проектов:

«Строительство межуниверситетского студенческого кампуса» (общий объем инвестиций 33 млрд. рублей);

«Модернизация комбината «Ильменит» (13,2 млрд);

«Расширение комплекса переработки масличных и зерновых культур «Сибирская Олива» (объем инвестиций — 1,6 млрд рублей);

«Создание импортозамещающего производства пигментного диоксида титана» (1 млрд).

В сообщении отмечается, что по пятому проекту — «Строительство малого транспортного кольца Томска» — региону уже одобрен инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей, но он требует дополнительных федеральных средств.

«Часть инвестпроектов не требует бюджетного федерального финансирования, однако требует изменений в федеральное законодательство, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Инвесторы готовы работать в рамках 69-го федерального закона „О защите и поощрении капиталовложений в РФ“, но для заключения соглашений на региональном уровне нужно активизировать разработку и утверждение подзаконных актов к этому закону, и это не только томская, но и системная проблема».

Также во время совещания губернатор обозначил ключевую проблему развития региона — наращивания сырьевой базы за счет извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти (их доля в регионе составляет около 60 процентов).

«Вместе с „Газпром нефтью“, „Росгеологией“ и нашими учеными мы успешно работаем над проектом „Палеозой“ — уникальными новыми технологиями, которые дадут возможность добраться до ресурсной базы доюрского периода. Эти запасы только в Томской области составляет 2,5 миллиарда тонн! — сообщил Виктории Абрамченко Сергей Жвачкин. — Но эти залежи нужно внести в перечень трудноизвлекаемых запасов, то есть внести изменения в постановление правительства РФ №1499. Это позволит получить господдержку геологоразведочных работ для создания и дальнейшего тиражирования технологий».

Участвующие в совещании руководители министерств поддержали проекты, предоставленные губернатором, однако окончательное решение примет председатель правительства Михаил Мишустин.

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