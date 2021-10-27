Автобусные рейсы в Казахстан сокращают в Томске до одного в неделю, несмотря на ажиотаж

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2021 // Фото: Википедия

Перевозчик принял решение прекратить автобусные рейсы из Томска до города Семипалатинск (Казахстан) по понедельникам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томского автовокзала.

«Остается единственный рейс до Семипалатинска через Рубцовск (Алтайский край) по пятницам, на ближайшую дату все билеты раскуплены. Раньше был рейс до Караганды (Казахстан), но его также отменили», — сказал представитель автовокзала.

Он отметил, что данное направление очень востребовано пассажирами, причина отмены рейса неизвестна.

«В настоящее время автобус довозит людей до границы, где их пересаживают на автобус со стороны Казахстана», — добавили в справочной.

По данным сайта посольства Казахстана в РФ, в настоящее время иностранные граждане, в том числе граждане России, без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан только авиарейсами. Для въезда через сухопутные пункты пропуска для россиян нужны дополнительные основания. Например, принадлежность к этническим казахам, уход за тяжелобольными членами семьи, похороны близких родственников, вид на жительство и другие.

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