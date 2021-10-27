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Томичка взяла 7 кредитов, чтобы защититься от мошенников

Криминал, Томские новости, мошенники деньги защита увели безопасность финансовая грамотность Томичка взяла 7 кредитов, чтобы защититься от мошенников

Жительница Томска перевела мошенникам более 1,6 млн рублей, поверив, что таким образом она защищает свои деньги от злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 64-летней томичке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Он сообщил, что мошенники пытаются снять со счетов женщины денежные средства. Чтобы их спасти, необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет. Женщина выполнила инструкции "сотрудника" Центробанка.

Позже томичке позвонил якобы представитель правоохранительных органов. Он сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит в нескольких банках. Чтобы обезопасить свои средства томичке посоветовали взять "зеркальные" кредиты, которые впоследствии будут аннулированы. А кредитные средства для сохранности необходимо будет перевести на безопасную ячейку.

Следуя инструкциям звонившего женщина взяла кредиты в 7 кредитных организациях и перевела деньги. Таким образом, общий ущерб превысил 1 600 000 рублей.

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