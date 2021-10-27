МТС определил топ-3 самых онлайн-активных дачных поселков Томска

Пресс-служба МТС / Фото: 27 октября 2021 // Фото: piqsels.com

Эксперты МТС с помощью сервисов аналитики Big Data определили самые «качающие» и «разговорчивые» дачные поселки Томска. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала оператора Марина Фещенко.

Так, в топ-3 самых онлайн-активных СНТ вошли Росинка, СНТ «Сирень-1» и СНТ «Связист-1», расположенные на выезде из Томска в сторону Богашевского тракта, где в прошлом году МТС на четверть «ускорил» интернет.

На третьем месте поселок Заварзино, располагающийся в черте города.

«Отсюда можно быстро добраться до офиса или, наоборот, перейти на удаленку (скорость интернета МТС позволяет), а потому летом жизнь здесь кипит не только в выходные, но и в будни», — отмечает Марина Фещенко.

Самыми «разговорчивыми» оказались жители СТ «Лесная дача» у села Тимирязево.

«Хоть там и вполне приличные скорости мобильного интернета, но садоводы по-прежнему отдают предпочтение голосовому общению по мобильному, а не переписке через мессенджеры», — рассказала Марина Фещенко.

Реже всего выходили в интернет и общались по телефону дачники СНТ «Кедр» в районе Академгородка и СНТ «Огонек-1» в Предтеченске.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: