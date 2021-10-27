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В Томске пройдет джазовый концерт Bebop Project Олега Петрикова

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В пятницу, 29 октября, в джаз-кафе Underground состоится концерт Bebop Project Олега Петрикова. Гостей ждет быстрая, активная и виртуозная музыка, сообщают организаторы.

Олег Петриков — один из лучших бас-гитаристов и контрабасистов страны, преподаватель джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа. Он играл вместе с известными российскими и зарубежными музыкантами: Георгием Гараняном, Владимиром Чекасиным, Игорем Бунтманом, Давидом Голощекиным, Валерием Пономаревым, Кертисом Фуллером, Бобби Уотсоном, Бенни Голсоном.

«Именно с появлением бибопа (один из видов джазового стиля — прим.ред.), стараниями и талантами Телониуса Монка, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера и других выдающихся музыкантов, джаз стал восприниматься как серьезное искусство. Поэтому, когда джазмены хотят показать себя лучшим образом, они играют бибоп. Другое дело, что это далеко не каждому даже одаренному джазмену по плечу. Бибоп — это в определенном смысле джазовый Эверест. И лишь единицы могут подняться на эту музыкальную вершину! В составе Bebop Project Олега Петрикова лучшие джазовые музыканты Сибири. Без сомнений — это будет джаз высшей пробы!», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

В составе Bebop Project — целая плеяда ярких джазовых музыкантов:

Начало концерта в 20.00 по адресу: пр. Ленина, 46. Стоимость билетов: 250 — 850 рублей. Справки по телефону: 90-71-97.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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