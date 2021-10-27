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В связи с Днем народного единства почтовые отделения Томской области изменят график работы

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В грядущие ковидные каникулы, с 30 октября по 7 ноября, почтовые отделения в Томской области будут работать по обычному графику. Однако он изменится в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, а следующий день, 4 ноября, станет выходным днем для всех почтовых отделений Томской области. В пятницу, 5 ноября, офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

В остальные дни, с 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В сообщении уточняется, что в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Тем не менее, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

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