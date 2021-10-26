ZEN открывает новое креативное пространство в томском пассаже Второва

26 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 23 октября, в Томске в пассаже Второва состоялось первое мероприятие в новом большом культурном центре ZEN, который расположился на двух этажах исторического здания.

Как сообщают организаторы, в пространстве площадью 600 кв. метров развернутся галерея, школа, бар, кино, коворкинг, также здесь будут проходить вечеринки.

«Это естественный ход событий, когда ты не стоишь на месте, а всё время развиваешься в своём деле — набираешь обороты, выходишь на новые уровни», — рассказывает Катерина Родионова, организатор вечеринок, создатель нового пространства ZEN.

Финансирование проекта осуществляется за счет личных средств организаторов. Сейчас ребята ищут партнера и планируют подать документы на дотации от государства, чтобы провести качественный ремонт и воплотить задуманный дизайн-проект, а также произвести техническое оснащение площадки.

На расширении сферы интересов ZEN сказалась пандемия.

«Это позволило прокачать свою гибкость. Мы начали развивать смежные проекты в своей среде и расширять границы своих интересов. В том числе, это повлияло на появление нашего галерейного и образовательного проекта. А сейчас уже готовятся к выпуску наш первый мерч и музыкальный подкаст», — рассказывает Катерина. Над оформлением пространства работают несколько менеджеров и волонтеров.

«В каждом проекте также принимают участие проверенные временем подрядчики, и огромное количество музыкантов, художников, диджеев, фотографов, актеров, танцоров, притом зачастую не только из Томска. Участники всегда разные, так как подбираются под концепцию и цели каждого отдельного события», — отмечает Катерина Родионова.

По замыслу организаторов новое пространство должно стать местом, в котором будут собираться представители креативной среды и «проявления современной культуры в самых различных её формах». В ближайшее время в помещении запланировано проведения ряда событий, а затем оно закроется на ремонт.

«Размещение в этом здании имеет ряд сложностей в плане согласования любых перепланировок и ремонта. Мы обязаны сохранять историческую ценность. Но для меня это большая честь, — рассказывает Катерина Родионова. — Сейчас основная сложность — это реструктуризация рабочих процессов, как личных, так и командных. В связи с новым уровнем развития, появляются новые задачи, новые зоны ответственности, новые интересы. Это сложно, но очень интересно. Как забраться на гору и увидеть гораздо больше вокруг себя. Это того стоит».

Фото: Серафима Кузина

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