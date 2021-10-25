Томские гиревики взяли «золото» и «серебро» чемпионата и первенства мира

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены Дмитрий и Иван Черкашины стали обладателями медалей прошедших в Будапеште чемпионата и первенства мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнирах принимали участие гиревики из 32 стран. По итогам выступлений, оба томских атлета, вошедших в сборную России, смогли завоевать награды.

Дмитрий Черкашин с суммой 246 очков в двоеборье (толчок — 150 подъёмов, рывок — 192 подъёма) занял второе место в чемпионате и первое — в первенстве. Также в составе сборной команды он взял золото в эстафете по классическому толчку.

Иван Черкашин стал серебряным призером в юниорском первенстве с суммой в двоеборье 235 очков (толчок — 140, рывок — 190). Также Иван взял золото в упражнении «длинный цикл». Кроме того, братья Черкашины в составе российской команды завоевали золотые медали в эстафете по длинному циклу.

«Иван и Дмитрий Черкашины тренируются под руководством моего воспитанника, первого моего мастера спорта Николая Тимофеева», — уточнил председатель федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев.

В сообщении также отмечается, что по итогам соревнований сборная России одержала уверенную победу в командном зачете.

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