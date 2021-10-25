Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

25 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 53 человек. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 46 664 случая заболевания коронавирусом, 38 016 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,08.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений.

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