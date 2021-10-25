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Фонд Научной библиотеки ТГУ пополнили 300 книг Дома русского зарубежья

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Томичи смогут увидеть часть книг Дома русского зарубежья, подаренных Научной библиотеке ТГУ в 2021 году. Соответствующая экспозиция открылась 21 октября, сообщает пресс-служба вуза.

Выставка «Дар Дома русского зарубежья» включает книги ведущих российских гуманитарных издательств, в том числе русская классическая и современная литература, издания, посвященные историческому и культурному наследию русской эмиграции, словари и учебные пособия по русскому языку.

«Эти книги, ранее отсутствовавшие в Научной библиотеке ТГУ, станут ценным ресурсом для научных исследований и учебного процесса, а также для всех, кого интересует историческая судьба и культура нашей страны. Например, „Поэтика совершенства“ Татьяны Марченко — это одна из последних монографий по прозе Ивана Бунина, получить которую в фонд библиотеки мы считаем большой удачей», — отметила на открытии выставки профессор кафедры истории русской литературы ХХ века ФилФ ТГУ Марина Хатямова.

По ее словам, традиционно церемонии передачи книг проходят в форме открытия выставок, на которых организуются встречи с писателями и учеными, круглые столы и презентации новых изданий. Однако в связи с пандемией передача книг прошла в дистанционном формате.

Ознакомиться с новой экспозицией можно в профессорском читальном зале на втором этаже старого здания библиотеки. Выставка будет работать до 21 ноября.

«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» — комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность направлена на сбор и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитие отношений и укрепление связей с соотечественниками за пределами России. В музейном собрании Дома свыше 8 тысяч предметов, в архиве — более 25 тысяч единиц хранения. Фонд библиотеки представляет значительную историческую и культурную ценность (свыше 130 тысяч экземпляров изданий, 80% которых — издания эмиграции). Ежегодно библиотека пополняется на 3–4 тысячи экземпляров книг и периодических изданий. Фонды Дома прирастают и формируются за счет многочисленных даров русских людей, рассеянных по всему миру.

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