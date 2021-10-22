Пьяный житель Томской области дважды напал на работников «скорой», которые пытались ему помочь

22 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской области полицейские задержали 21-летнего жителя села Парабель, который дважды напал не фельдшеров «скорой», которые оказывали ему помощь, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошел минувшей ночью, в 1.30, когда в приемный покой Парабельской районной больницей за помощью обратился мужчина с раной руки.

«Во время осмотра женщиной фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение», — рассказал главный врач Парабельской районной больницы Владимир Булычев.

Через некоторое время в «скорую» обратилась девушка, сопровождавшая дебошира. Она сказал, что он потерял сознание на улице. Медики немедленно выехали на место. Фельдшер в автомобиле начала помогать мужчине который находился без сознания. Но позже он пришел в сознание и снова начал вести себя агрессивно. Он ударил фельдшера ногой, стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль «скорой».

Медики обратились в полицию и дебошира задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В больнице оценивается сумма ущерба, обе пострадавшие также написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.

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