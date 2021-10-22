Томские власти считают необъективной низкую оценку Рослесинфоргом качества работ по лесоустройству в регионе

22 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Власти Томской области признают наличие незначительных нарушений при проведении в регионе лесохозяйственных мероприятий и использовании лесов, но не считают это показателем неудовлетворительной ситуации в целом.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева, проверка эффективности исполнения переданных полномочий, проведенная филиалом ФГБУ «Рослесинфорг», действительно выявила ряд нарушений на участках лесного фонда, однако они незначительны и носят локальный характер.

«Необходимо отметить, что неудовлетворительную оценку по итогам государственной инвентаризации получили леса, имеющие высокую антропогенную, локальную нагрузку и расположенные на территории двух лесничеств — Тимирязеском и Кедровском. Их площадь составляет только 7% от всего лесного фонда Томской области, поэтому данная оценка не может объективно характеризовать ведение лесного хозяйства региона в целом», — сказал Конев.

По его словам, подобные проверки являются плановыми и выявляют направления, по которым требуется усиление действий.

«В настоящее время, половина выявленных нарушений уже ликвидирована, еще по 19 участкам замечания со стороны государственных лесных инспекторов будут устранены до 1 ноября, на остальных 18 участках лесохозяйственные работы, учитывая технологию их проведения и климатические особенности нашего региона, будут выполнены к началу будущего лета. И здесь также стоит обратить внимание на такой фактор, как время», — отметил Конев.

Он подчеркнул, что ведение лесного хозяйства и проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в Томской области имеет свою зональную специфику, поэтому не может быть сопоставимо с регионами других федеральных округов.

Ранее Рослесинфорг сообщал, что завершил оценку лесохозяйственных мероприятий и использования лесов, которая в этом году проводилась на территории 24 регионов страны.

В топ-3 регионов, где выявлено больше всего нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использования лесов, попали Томская область, Республика Тува и Иркутская область. В частности, в Томской области ведомство выявило нарушения на 68% из 109 проверенных участков.

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