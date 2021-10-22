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Томичей приглашают на открытую репетицию театра «Индиго»

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Томский инклюзивный театр «Индиго» в субботу, 30 октября, проводит открытую репетицию в «Аэлите».

Новый спектакль «Театр абсурда» — это пантомимы по мотивам одноактных пьес польского писателя и драматурга Славомира Мрожека — «Эмигранты», «Летний день» и «Вдовы». В начале декабря ожидается премьера спектакля, но уже сейчас можно познакомиться с ее содержанием, посетив открытую репетицию.

«Профессиональный и эстетический взгляд актеров представлен совершенно в ином художественном пространстве, которое сформировалось в середине ХХ века как «театр абсурда» или «театр парадокса». В пантомимах «Театра абсурда» путем театрального гротеска все жизненные ситуации предельно обостряются и усугубляются», — характеризует постановку директор театра Татьяна Топчий.

По ее словам, для «Индиго» это новое направление в развитии за 15 лет, и спектакль-пантомима будет далек от классического репертуара театра. Именно поэтому проводится открытая репетиция, и ожидаемый результат — это спектакль не для всех, а скорее для ценителей сценических экспериментов.

В «Театре абсурда» на сцене в окружении минималистических декораций присутствуют четыре актера театра «Индиго», три из которых — глухие, а также актриса Театра Драмы, уже работавшая совместно с «Индиго» в спектакле «Дорога в небо» и в рамках проекта «Мелодия жеста».

Над постановкой работали Александр Постников, заслуженный артист РФ, художественный руководитель театра «Индиго», и Андрей Самусев, актер Театра Драмы. Сурдопереводчик театра Наталья Онищук, декорации выполнил художник Борис Перцев.

Репетиция пройдет в Зрелищном Центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78), 30 октября в 18.00. Вход свободный, но с целью соблюдения профилактических мер количество посадочных мест ограничено, предварительная запись по телефону: 51-44-36.

Возрастное ограничение 16+.

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