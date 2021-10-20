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АКРА повысило прогноз кредитного рейтинга Томской области

Власть, Томские новости, Экономика и финансы, кредитный рейтинг кредиты АКРА экономика финансы АКРА повысило прогноз кредитного рейтинга Томской области

Рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз кредитного рейтинга Томской области на «позитивный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне BBB (RU), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди факторов, сказавшихся на улучшении прогноза по кредитному рейтингу региона, аналитики называют ожидаемые изменения графика погашения долга в связи с замещением порядка 60% коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом в объеме 20 млрд рублей.

«Мы уже погасили банковские кредиты на сумму 9 млрд рублей и планируем направить на погашение ценных бумаг 11 млрд рублей», — сообщил заместитель губернатора — начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

Он также отметил, что в текущем году проведена реструктуризация бюджетного кредита в объеме 4 млрд рублей с графиком погашения до 2029 года включительно.

«Это позволило выстроить комфортный график погашения, улучшить структуру долга региона и значительно сократить ежегодные объемы погашения задолженности», — отметил Александр Феденёв.

Напомним, что Минфин России 1 октября текущего года подтвердил долговую устойчивость Томской области на среднем уровне.

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