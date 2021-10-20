АКРА повысило прогноз кредитного рейтинга Томской области

20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз кредитного рейтинга Томской области на «позитивный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне BBB (RU), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди факторов, сказавшихся на улучшении прогноза по кредитному рейтингу региона, аналитики называют ожидаемые изменения графика погашения долга в связи с замещением порядка 60% коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом в объеме 20 млрд рублей.

«Мы уже погасили банковские кредиты на сумму 9 млрд рублей и планируем направить на погашение ценных бумаг 11 млрд рублей», — сообщил заместитель губернатора — начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

Он также отметил, что в текущем году проведена реструктуризация бюджетного кредита в объеме 4 млрд рублей с графиком погашения до 2029 года включительно.

«Это позволило выстроить комфортный график погашения, улучшить структуру долга региона и значительно сократить ежегодные объемы погашения задолженности», — отметил Александр Феденёв.

Напомним, что Минфин России 1 октября текущего года подтвердил долговую устойчивость Томской области на среднем уровне.

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