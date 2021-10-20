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В Томске задержали лжеполицейского, который обманом выманил у помощника предпринимательницы 1,8 млн рублей

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Томские полицейские задержали 26-летнего мошенника, который притворялся сотрудником правоохранительных органов и выманил крупную сумму денег у помощника предпринимательницы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России, в органы внутренних дел обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее помощник под разными предлогами занимал у нее деньги, а затем перестал выходить на связь.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские выяснили, что помощник заявительницы передал взятые в долг деньги мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдополицейский сообщил, что женщина, которой помогает молодой человек, якобы занимается незаконной финансовой деятельностью. Чтобы избежать уголовной ответственности за содействие ей, от помощника требуется крупная сумма денег. При этом он должен был хранить в тайне ставшую ему известной информацию и порвать все контакты со своей знакомой», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лжеполицейского задержали. У него изъяли удостоверение сотрудников органов внутренних дел с признаками подделки, а также спецсредства — сигнальный, пневматический и охолощенный пистолеты со снарядами, а также более 500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Лжеполицейский находится под стражей.

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