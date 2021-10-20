В Томской области зарегистрировано более 150 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 152 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 62 человек. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 45 903 случая заболевания коронавирусом. 37 743 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,16.

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