Томичка победила на первенстве России по самбо среди юниоров

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2021 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Валерия Анисимова завоевала золотую медаль первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, девушка победила в весовой категории до 65 кг. По итогам выступления Валерия вошла в состав сборной команды России и получила право участвовать в Кубке Европы по самбо, который состоится в декабре в Румынии.

«Соревнования получились напряженными. Сперва из-за пробок в Москве мы опоздали на поезд и добрались до Владимира почти к самому взвешиванию, борьба также складывалась тяжело, но, наверно, на соревнованиях такого уровня по-другому и не может быть, здорово, что всё завершилось нашей победой», - рассказал старший тренер отделения самбо детско-юношеской спортивной школы «Русь» Денис Вышегородцев.

Спортсменку к турниру подготовили тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова.

В сообщении отмечается, что первенство продлится в течение двух дней. В четверг, 21 октября, в борьбу за призовое место вступит еще одна самбистка из Томской области – спортсмен-инструктор Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта России международного класса по самбо Виктория Сергиевская.

Ранее Валерия Анисимова Спортсменка стала лучшей на международном турнире по самбо на Кубок президента Республики Татарстан

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