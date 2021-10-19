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Томская область объявила торги на строительство моста через реку Яя за 1,1 млрд руб

Дороги, Томские новости, Экономика и финансы, Большедорохово Яя мост река стройка восстановление дорог Томская область объявила торги на строительство моста через реку Яя за 1,1 млрд руб

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило аукцион на строительство моста через реку Яя в Зырянском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,13 млрд рублей.

Как следует из конкурсной документации, победитель аукциона должен будет завершить работы по строительству мостового перехода через реку Яя на трассе Большедорохово — Тегульдет до 15 декабря 2023 года. Длина будущего моста составит 245 м.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 11 ноября. Дата проведения аукциона пока не назначена.

Как сообщалось, старый мост, построенный в 1976 году, в августе 2018 года был признан аварийным из-за потери несущей способности конструктивных элементов. В Зырянском и Тегульдетском районах, где работают крупные лесозаготовительные центры, был введен режим ЧС. Он был снят в ноябре после возведения понтонного моста для движения большегрузов. Старый железобетонный мост в настоящее время работает в реверсивном режиме, скорость ограничена до 30 км/ч, общая масса транспорта — до 15 т.

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