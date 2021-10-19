Томская область объявила торги на строительство моста через реку Яя за 1,1 млрд руб
ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило аукцион на строительство моста через реку Яя в Зырянском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта — 1,13 млрд рублей.
Как следует из конкурсной документации, победитель аукциона должен будет завершить работы по строительству мостового перехода через реку Яя на трассе Большедорохово — Тегульдет до 15 декабря 2023 года. Длина будущего моста составит 245 м.
Прием заявок для участия в торгах продлится до 11 ноября. Дата проведения аукциона пока не назначена.
Как сообщалось, старый мост, построенный в 1976 году, в августе 2018 года был признан аварийным из-за потери несущей способности конструктивных элементов. В Зырянском и Тегульдетском районах, где работают крупные лесозаготовительные центры, был введен режим ЧС. Он был снят в ноябре после возведения понтонного моста для движения большегрузов. Старый железобетонный мост в настоящее время работает в реверсивном режиме, скорость ограничена до 30 км/ч, общая масса транспорта — до 15 т.
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