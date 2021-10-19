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В ноябре в Томске на маршруты выйдут отремонтированные московские троллейбусы

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В ноябре на улицы Томска выйдут 10 отремонтированных московских троллейбусов. Переданная «Мосгортрансом» техника заменит наиболее устаревшую томскую.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас московские троллейбусы ремонтируют. На эти цели выделено порядка 8,1 млн рублей. Эти средства были получены за счет источников «Трамвайно-троллейбусного управления».

Также предполагается отремонтировать еще 30 троллейбусов. Сейчас ведется поиск средств на эти цели.

В сообщении также отмечается, что стоимость одного нового троллейбуса составляет от 30 млн рублей.

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