В ноябре в Томске на маршруты выйдут отремонтированные московские троллейбусы
19 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В ноябре на улицы Томска выйдут 10 отремонтированных московских троллейбусов. Переданная «Мосгортрансом» техника заменит наиболее устаревшую томскую.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас московские троллейбусы ремонтируют. На эти цели выделено порядка 8,1 млн рублей. Эти средства были получены за счет источников «Трамвайно-троллейбусного управления».
Также предполагается отремонтировать еще 30 троллейбусов. Сейчас ведется поиск средств на эти цели.
В сообщении также отмечается, что стоимость одного нового троллейбуса составляет от 30 млн рублей.
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