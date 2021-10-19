Штраф грозит директору супермаркета в Томске, где лук соседствовал с отравой для грызунов

19 октября 2021 / Томский Обзор

Прокуратура Кировского района Томска в ходе проверки выявила нарушение товарного соседства в супермаркете «Светофор», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

«Прокуратура проверила распространенные ранее в средствах массовой информации сведения о нарушениях законодательства в магазине „Светофор“. Проверка показала, что торговой организацией допущено хранение лука рядом со средством борьбы с грызунами», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим ведомство возбудило в отношении директора магазина административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов), предполагающее для должностных лиц наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю ООО «Торгсервис 142» (владеет магазином «Светофор» в Томске).

Как сообщалось, прокуратура начала проверку информации о нарушении товарного соседства в супермаркете «Светофор» в Томске после появления в соцсетях видеоролика, на котором видно, что в одном из супермаркетов торговой сети лук лежит рядом со средством от грызунов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торгсервис 142» зарегистрировано в 2012 году в Новокузнецке Кемеровской области, занимается розничной торговлей. Директором компании является Татьяна Ларионова, основным бенефициаром — Валентина Шнайдер, являющаяся совладельцем еще 23 компаний, большинство из которых занимается розничной торговлей.

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