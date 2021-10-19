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Томское SibMediaShow переносится на начало декабря

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Запланированное на 20–21 октября первое в Сибири событие, объединяющее производителей оборудования и новых технологий, а также контента для кино, теле, фото производства и новых цифровых медиа переносится на 1–2 декабря.

Как уточняют организаторы форума, причиной переноса стали действующие санитарные ограничения. Тем не менее, инициаторы события уверены, что новые даты проведения станут окончательными и других переносов не будет.

«Программа уже в стадии финального формирования, так что отступать мы точно не будем», — отметил организатор форума Роман Дваладзе.

Напомним, предполагается, что SibMediaShow станет самой крупной площадкой для обмена опытом, презентаций нового оборудования и технологий. В программе форума более 30 мастер-классов и лекций по кинопроизводству, фотографии и видеографии, день практики с новым оборудованием, круглые столы с региональными телекомпаниями и кинематографистами, а также блиц кинотурнир, воркшопы по новым медиа для блогеров, стримеров и тиктокеров. Кроме того, в рамках шоу можно будет приобрести фото- и видеотехнику по специальным ценам.

Посетителями SibMediaShow станут региональные кинокомпании, телестудии, видеопродакшены и независимые режиссёры, видеографы и фотографы, а также студенты и преподаватели профильных вузов, представители администраций Кемерово, Новосибирска и Томска.

Предполагается, что форум пройдет на территории Международного культурного центра Томского политеха по адресу ул. Усова, 13в.

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