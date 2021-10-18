Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

18 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Pam Menegakis on Unsplash

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 137 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 61 человека. Двое заболевших скончались, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 45 601 случай заболевания коронавирусом. 37 621 заболевший выздоровел.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,24.

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