Томичка заплатила более 570 тыс. рублей «страховых взносов», чтобы получить дополнительный заработок
18 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: freepik.com
Жительница Томска стала жертвой мошенников, которые предложили ей дополнительный заработок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Женщина нашла объявление о возможности заработать в одной из социальных сетей. Позже с ней связался представитель организации и объяснил условия получения заработка. Томичка выполнила инструкции злоумышленника и перевела «страховые взносы» на указанные счета. Позже выяснилось, что организации не существует. В итоге женщина лишилась более 570 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
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