Аллея отцов появилась в Лагерном саду Томска

17 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 17 октября, в Томске высадили Аллею отцов, сообщает пресс-служба мэрии.

Место будущей аллеи определил департамент дорожной деятельности и благоустройства - она располагается в Лагерном саду. Здесь Совет отцов вместе с детьми высадили 10 кедров, и рядом с каждым поставили табличку с датой основания и фамилией членов семьи, принявшей участие в акции.

День отца отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента от 4 октября 2021 года. В июле Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении нового праздника.

В этот же день отцов чествуют в 40 странах, в том числе США, Канаде, Франции, Аргентине, Мекские и других.

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