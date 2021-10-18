В Томске состоялась всероссийская научно-практическая конференция по развитию производства биопрепаратов «Иммунбиотех-2021»

18 октября 2021 / На правах рекламы

Ведущие представители медицинского и научного сообщества, государственных структур, экспертов и фармацевтических компаний приняли участие в прошедшей в Томске всероссийской научно-практической конференции «Иммунбиотех-2021». Мероприятие было приурочено к 125-летию НПО «Вирион», томского филиала НПО «Микроген». Это предприятие — одно из старейших за Уралом, именно с него началась история сывороток против дифтерии и других опасных болезней в Сибири.

Конференция проходила впервые, но по замыслу организаторов призвана стать постоянной площадкой для дискуссий. Помимо докладов на тему разработки и производства биопрепаратов, обеспечения их качества и вопросов иммунопрофилактики, на конференции обсудили проблемы эпидемиологии инфекционных заболеваний, тенденции в лабораторной диагностике инфекционных патологий и аспекты регистрации биопрепаратов.

Конференцию открыла директор по науке НПО «Микроген» Елена Саканян, поздравив с юбилеем томское предприятие. В своем выступлении она отметила: «Богатейшая история предприятия началась с открытия в 1896 году при Императорском Томском университете первой в азиатской части России станции по производству противодифтерийной сыворотки. Сегодня „Вирион“ — это один из ключевых филиалов НПО „Микроген“ — крупнейшего в стране производителя вакцин и анатоксинов. Как и с первых дней своего существования, „Вирион“ продолжает служить целям обеспечения национальной биологической безопасности, разрабатывая и выпуская препараты против опасных инфекционных заболеваний».

В продолжение поздравления и приветственного слова Ольга Шкуратова, заместитель директора по качеству НПО «Вирион», рассказала о начальном периоде в истории «Вириона» и его вкладе в борьбу с дифтерией в России. Как она сообщила, выпускаемую в Томске противодифтерийную сыворотку, в конце 19 века применяли на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

В первый день конференции с докладами выступили также заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета Николай Брико, директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков, заместитель гендиректора ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ Вадим Меркулов, директор «Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Арег Тотолян, заведующий лабораторией вирусных гепатитов «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Михаил Михайлов, директор института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин и другие эксперты.

Николай Брико, освещая современное состояние вакцинопрофилактики, отметил, что сегодня иммунизация представляет собой неотъемлемую часть здорового образа жизни, это также стратегическая инвестиция в охрану здоровья, активного долголетия и национальной биологической безопасности. Спикер коснулся и вопроса плановой иммунизации во время пандемии. В частности, он указал на необходимость своевременной и комплексной вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. При этом, по словам эксперта, если в плановом порядке эти прививки сделать не удается, следует провести так называемую догоняющую иммунизацию и привиться по мере возможности.

Владислав Шестаков выступил с докладом о ключевой роли надлежащих производственных практик в обеспечении качества биологических лекарственных препаратов. Он обратил внимание на необходимость непрерывного повышения уровня знаний и компетенций персонала предприятий и рассказал о роли Евразийской академии надлежащих практик в этом процессе. Спикер уточнил, что для успешного выхода на международный рынок биофармацевтическим компаниям важно соответствовать международным производственным стандартам и иметь качественно подготовленные регистрационные досье на препараты.

За два дня конференции участники представили более 35 докладов по проблемам разработки, производства и обеспечения качества биологических лекарственных препаратов, а также по вопросам диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Всероссийская научно-практическая конференция «Иммунбиотех-2021. Разработка, производство и применение в медицинской практике биологических лекарственных препаратов» состоялась в Томске с 13 по 14 октября. Ее организатором выступило НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех).

НПО «Микроген» — ключевой центр компетенций в области разработки и производства биологических лекарственных препаратов против инфекционных, аллергических и других заболеваний, стоящий у истоков развития биофармацевтических технологий в России и создающий инновации сегодня. Компания основана в 2003 году в результате слияния крупнейших государственных предприятий отрасли с целью обеспечения населения России жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Сегодня предприятие является лидером по объему выпуска вакцин в России, в натуральном выражении на его долю приходится порядка 40% рынка. В производственном портфеле компании представлены 20 вакцин и анатоксинов против 15 инфекционных заболеваний, 11 их них поставляются по программе Национального календаря профилактических прививок. Годовой выпуск профилактических средств превышает 50 млн доз.

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«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») — фармацевтический холдинг, созданный Госкорпорацией Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. Он объединяет ключевые российские фармпредприятия — НПО «Микроген» и «ФОРТ» (всего 10 производственных площадок). В сферу деятельности «Нацимбио» входят разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарственных средств.

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