Двухдневный интенсив об инструментах финансирования технологических и социальных проектов пройдет в «Точке кипения – Томск»

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2021 // Фото: leader-id.ru

В выходные, 16–17 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдет серия мероприятий «Финансирование проектов в области развития технологий, креативных индустрий и гуманитарных технологий: топ-40 инструментов и презентация Карты денег РФ».

Приглашенный эксперт — Александр Морозов, Технологический брокер с 8-летним опытом привлечения финансирования в наукоемкие проекты, владелец платформы по подбору мер финансирования на основе ИИ (T2MT), автор «Карты мер государственных и частных программ финансирования». Имеет 6-летний опыт привлечения финансирования, 37 проектов реализовано, привлечено финансирования на сумму $33,6 млн.

В субботу, 16 октября, состоится лекция об инструментах финансирования (государственные и венчурные фонды) проектов в области развития технологий, креативных индустрий, гуманитарных технологий РФ с презентацией Карты программ финансирования 2021 года. В ходе лекции будут освещены вопросы устройства российского рынка финансирования, классификации действующих инструментов поддержки по типу бизнеса или стартапа, представлен подробный разбор программ поддержки Минобрнауки, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минсельхоза России. По окончании лекции каждый слушатель получит сертификат о том, что прослушана вводная лекция по теме «Инструменты финансирования высокотехнологичных проектов. Построение инвестиционного маршрута с помощью карты программ финансирования» в рамках программы «Профессия технологический брокер: альянсы, технологии, деньги».

Регистрация на лекцию: https://leader-id.ru/events/235801

Во второй день, 17 октября, пройдет интенсив для специалистов по привлечению финансирования в высокотехнологичные проекты в производственной, цифровой, научной сфере, социальных проектов и проектов в области креативных индустрий. Александр Морозов детально расскажет о государственных и частных инструментах финансирования в России и инструментах подбора программ под стартапы или бизнес. Как сообщают авторы интенсива, этот курс создан на основе реализованных бизнес-кейсов по привлечению финансирования и дает полное представление о произошедших на рынке изменениях. Интенсив будет включать несколько блоков: Государственные программы: Минобрнауки и Минэкономразвития России, Маршрутизация по мерам финансирования: инструменты, Государственные программы: Минпромторг и Минцифры России, частное венчурное, банковское и прямое финансирование, Маршрутизация по мерам финансирования: решение задач.

Двухдневная программа будет полезна и интересна:

Владельцам бизнеса: где найти финансирование для своего проекта и как выбрать инструменты для капитализации активов;

Частным фондам и инвесторам: как минимизировать риски и снизить затраты для портфеля проектов с помощью государственных денег и из каких источников можно привлечь деньги на pre-seed раунд;

Технологическим стартапам: с чего начать поиски финансирования и в какие фонды идти с проектом;

Специалистам по привлечению финансирования (технологическим и инвестиционным брокерам): обновить знания о государственных программах финансирования.

Регистрация на интенсив: https://leader-id.ru/events/235835

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