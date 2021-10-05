Велосипедист получил травмы после столкновение с иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне утром, 14 октября, в Томске под колеса Toyota Corolla Fielder попал 27-летний велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на пр. Академическом 10/1. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу встречному велосипедисту.

В результате ДТП молодой человек с травмами доставлен в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, 103, телефоны 8 (3822) 794-693.

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