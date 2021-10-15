В Томске на сутки перекроют движение на участке ул. Ижевской

15 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра вечером, 16 октября, в Томске временно приостановят движение автомобилей по ул. Ижевской на участке от пер. Румынского до ул. 2-я Усть-Киргизка, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 22.00 воскресенья, 17 октября. В это время на указанном участи специалисты Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» проведут капитальный ремон железнодорожного переезда.

В частности, здесь заменят рельсошпальную решетку, вместо резинокордового настила уложат асфальтный, а также проведут асфальтирование проезжей части в границах переезда по ул. Ижевской станции «Томск-Грузовой».

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